La actriz internacional Laura Zapata fue blanco de comentarios por parte de la conductora Yolanda Andrade, quien aseguró que la mexicana ha tenido relaciones amorosas con mujeres. Esta afirmación provocó que la villana de telenovelas como ‘María Mercedes’ y ‘Rosa Salvaje’ le respondiera y lo negara todo.

Andrade aseguró que Zapata mantuvo un romance con dos mujeres del medio del espectáculos: “Ya me acordé de un detalle, bueno fue un detallón, el de Laura. Yo me acuerdo de un romance, bueno tuviste dos: uno con una actriz, fue tu compañera en esas novelas que hacías, y otro con una cantante”, dijo al salir de las instalaciones de los estudios de la XEW de Televisa Univision en la Ciudad de México.

Tras estas declaraciones, la hermana de Thalía fue abordada por medios como El Gordo y La Flaca en el aeropuerto de la Ciudad de México. Al ser consultada, cuestionó las preguntas de los reporteros:

“Dije cuando empecé (la entrevista) que no iba a contestar preguntas pend…(...) ¿Qué te importa?, ¿por qué me haces esas preguntas?, yo no te pregunto si tu cog… con un hombre o no”, respondió.

“Tengo muchos años siendo una actriz y una cantante, una escritora, ahora tengo mi programa de política”, añadió antes de retirarse del lugar.

La riña entre ambas habría iniciado luego de que según la presentadora de televisión, la recordada ‘Malvina’ se burlara de sus complicaciones de salud debido a un aneurisma.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.