Actor de "Roma" se perderá los premios Oscar porque EE.UU. le negó la visa

No podrá ir a los Premios Oscar . El actor Jorge Antonio Guerrero , quien interpreta a "Fermín" en la película Roma, denunció que la embajada estadounidense le negó la vista para ingresar al país.

En declaraciones al programa 'De primera mano', el artista dijo que es la tercera vez que no le dan el permiso. La primera vez intentó pedir visa de turista, pero la segunda y tercera vez llevó cartas de invitación de las productoras de la película de Netflix y de Alfonso Cuarón, director del filme.

Debido a las negativas, Jorge Antonio Guerrero ya se ha perdido importantes premiaciones com los Golden Globes y ahora, tampoco podrá asistir a la que es la máxima fiesta del cine.

"Expresamente, llevé una carta que no quisieron leer. En mi segundo intento, decían que yo iba a trabajar, y yo conteste que no, que iba como invitado. Y este último intento fue poco memorable, parecía que había hasta un enfado de parte de la señorita que me entrevistó", refirió.

Roma tiene 10 nominaciones al Oscar y se espera que se lleve varios reconocimientos el próximo 24 de febrero, fecha en la que se realizará la ceremonia.