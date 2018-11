El actor Ezra Miller , de 26 años, hizo una sensible confesión de sus inicios en el mundo artístico. El joven intérprete reveló en una entrevista que también fue víctima de acoso sexual cuando aún era menor de edad.

Ezra Miller, quien participa en la cinta ‘Animales fantásticos y dónde encontrarlos’, no tuvo reparos en confesar su propia experiencia al hablar de los casos de abuso sexual que han sucedido en Hollywood.

Según contó Ezra Miller, él fue una víctima más del acoso sexual y laboral en la industria. El hecho ocurrió cuando aún era menor de edad y un director le ofreció vino junto a una oferta laboral.

"Me dieron vino y en esa época yo era menor de edad. Se me quedaron mirando y me dijeron: 'Hey, ¿quieres aparecer en una película que vamos a hacer sobre la revolución gay?'. Y yo me negué mientras pensaba. 'No con ustedes, monstruos'", contó Ezra Miller a The Hollywood Reporter.

Fiel a su estilo, Ezra Miller también criticó que durante muchos años los artistas no revelaran que eran víctima de esos abusos y permitían que sucedan.

“Creo que vivimos en una época muy jod** pero perfecta para decir alto y claro: '¿Sabes qué? Esta mier** es inaceptable'. Para algunos de nosotros es maravilloso poder ser testigos de este cambio de paradigma, ya que sabíamos que era inaceptable en el momento en que lo estábamos sufriendo. Y Hollywood es así, es un lugar en el que hasta ahora parecía normal que los actores ejerciéramos de trabajadores sexuales", agregó el actor.