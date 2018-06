Las denuncias de abuso sexual en contra del productor Harvey Weinstein , han generado que diversas personalidades del medio artístico lo critiquen y repudien por sus deplorables actos.

Uno de los últimos en pronunciarse fue el actor Ron Perlman , protagonista de las cintas ‘Hellboy’ y Pacific Rim’ , quien a través de su cuenta de Twitter, relató un peculiar encuentro con Harvey Weinstein .

"¿Alguna vez les conté cuando Harvey Weinstein me dijo que me convenía estrechar su mano en un evento de caridad, entonces fui al baño de hombres y me oriné en la mano, y después fui directamente a encontrarme con él en la recepción?", escribió Perlman en su Twitter.

Esta publicación tuvo muchas reacciones a favor; sin embargo, quien no estuvo de acuerdo fue Donald Trump Jr ., hijo del mandatario estadounidense , quien reprochó este hecho.

"¿Así que sabías que era un violador y en lugar de hacer o decir algo te orinaste la mano? Imagínate cuántos ataques a mujeres inocentes se podrían haber evitado si no fueras un cobarde" , recalcó.

Ante esta respuesta, Perlman no se quedó callado: "Hola Don joven, ¡un placer conocerte! ¡Y gracias por seguirme! Nunca dije que sabía que Harvey era un violador. Nunca trabajé para él. No era de su tipo. Lo que sí sabía es que era un pervertido. Un pervertido y un matón. Y tengo algo contra eso", señaló.

Pero el hijo de Donald Trump volvió a pronunciarse y culminó la discusión con un polémico tuit.

"Sí, claro. Tú y Meryl Streep eran las únicas personas en Hollywood que no tenían idea… Supongo que estaban muy ocupados lavándose las manos. Sabías que era 'un idiota y un matón' y perdiste el tiempo. Obviamente eres un hombre de grandes convicciones. O quería ser un perro faldero. ¡Débil!", precisó.