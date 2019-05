La acertada lección que Carmen Villalobos nos da sobre la belleza: "Es válido no verse siempre regia"

La vida de la actriz Carmen Villalobos transcurre entre estudios de grabación y sesiones de maquillaje a diario. Su rutina le impide ir al gimnasio y sabe que no tiene el cuerpo más atlético del mundo, pero a la barranquillera que tal situación no le preocupa.

"Por los trabajos que tengo, que gracias a Dios hay trabajo y de eso jamás me quejaré, no tengo tiempo de entrenar ¿con qué hora? si hasta los días de descanso los trabajo (...) Es complicado, el abdomen chévere ya no está, la colita tampoco se ve, mientras que la celulitis está a todo lo que da", indicó en Instagram.

Para la actriz de 35 años, lo más importante para una mujer es aceptarse y amarse tal y como es. "Es válido también no verse siempre regia. A veces uno se mete a redes sociales y ve cuerpos espectaculares y uno quisiera estar así. Tranquilos, hay momentos en los que uno también debe darse su espacio".

La famosa protagonista de 'Sin senos sí hay paraíso' manifestó que por ahora su prioridad es llevar una buena alimentación y un descanso reparador para recuperar energías y vivir la vida.



