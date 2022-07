Un 25 de julio de 1980, la reconocida banda AC/DC lanzaba el icónico disco ‘Back in Black’, el cual se convirtió en un éxito mundial, llegando a vender más de 50 millones de copias en numerosos países y hasta la fecha es el disco más vendido de dicha agrupación.

Este 2022, ‘Back in Black’ cumple 42 años y se encuentra entre los 10 álbumes más vendidos de la historia y cómo no serlo, pues el setlist es sencillamente impresionante, por lo que no es sorpresa que muchos directores hayan incluido un par de tracks como parte de la banda sonora de películas como ‘Iron man’.

En el año 1979, AC/DC ya era una banda que se hacía un gran nombre dentro de la industria musical tras haber lanzado ‘Highway to hell’, álbum con el que lograron adquirir su primer disco de Platino en Norte América por el sencillo de mismo nombre.

Pero cuando estaban siendo una de las bandas más importantes del hard rock en esa época, el cantante principal de AC/DC, Bon Scott muere inesperadamente el 19 de febrero de 1980, dejando a los demás miembros con un futuro incierto, ¿quién podría llenar los zapatos del difunto cantante?

Es así que Angus y Malcolm Young emprenden una búsqueda de un nuevo vocalista y en poco tiempo, seleccionaron al antiguo líder de la banda Geordie. El 1 de abril de 1980, AC/DC ya tenían un nuevo cantante en la banda, este era el gran Brian Johnson, quien hasta la fecha sigue desempeñándose en ese rol.

‘Back in black’ fue producida por Mutt Lange y la portada en negra del mencionado álbum es un tributo a Bon Scott y por insistencia de Atlantic Records, la disquera de AC/DC en ese entonces, el texto es bordeado en gris.

¿Qué quiere decir AC/DC en español?

El nombre de la banda es la abreviación en inglés para corriente alterna/corriente continua. Este nombre fue idea de Malcom y Angus Young.

