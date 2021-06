Han pasado más de 8 meses desde que Chiquis Rivera interpuso la demanda de divorcio en contra Lorenzo Méndez y muy poco se sabe de esta separación legal. Ante estas dudas, la abogada de la cantante conversó con el programa “Despierta América” y aclaró que la intérprete no ha concluido el proceso.

En conversación con el periodista Luis Sandoval, la abogada Nina Gohari explicó si existe alguna disputa legal por manutención o algún tipo de compensación económica que esté deteniendo el trámite de divorcio.

Gohari confirmó que no ha terminado el trámite de divorcio de Rivera con el exvocalista de “La Original Banda El Limón” debido a que el equipo legal de Lorenzo Méndez incumplió en la entrega en tiempo y forma de una documentación necesaria para avanzar en el proceso legal.

“Las partes acordaron y aprobaron un acuerdo de separación que se finalizó en abril, el abogado del señor Méndez, desde hace meses se comprometió a entregar los documentos que faltaban para finalizar el divorcio”, reveló la mujer de leyes.

La abogada de Chiquis Rivera aclaró que es por un acuerdo prenupcial que no existe alguna discusión que tenga que ver con lo económico y que en este caso “cada uno se lleva lo que le corresponde y lo que tenía antes del matrimonio”.

Nina Gohari también reveló de la importancia que tiene para su clienta y su equipo legal hablar sobre esta situación ante los medios de comunicación.

“Tenemos entendido que el señor Méndez ha dicho ante los medios de comunicación que las partes habían buscado reconciliarse, lo que es absolutamente falso. No ha habido ningún intento de reconciliación. Mi cliente, desde que comenzó el caso ha dicho que no hay ninguna posibilidad o intención de reconciliación y ha continuado en esa decisión todo el tiempo, así que no sé cuál es la intención de retrasar este caso por parte del abogado del señor Lorenzo Méndez”, explicó.

Como se recuerda, en septiembre de 2020, la cantante anunció su rompimiento definitivo con Lorenzo Méndez y un mes después inició el proceso legal para disolver su unión luego de un año y dos meses de matrimonio.

El 19 de octubre interpuso la demanda de divorcio en la Corte Superior de Los Ángeles por “diferencias irreconciliables”.

