El cantante y actor Aaron Carter, de 31 años, reveló que padece varios trastornos de personalidad como esquizofrenia, ansiedad aguda y manía depresiva o bipolaridad. En una entrevista para el programa ‘The Doctors’, la estrella estadounidense dio a conocer su difícil diagnóstico.

“El diagnóstico oficial es que sufro de múltiples trastornos de personalidad: esquizofrenia, ansiedad aguda, soy maníaco depresivo (enfermedad que también es llamada bipolaridad)”, aseguró el hermano pequeño de Nick Carter, integrante del grupo Backstreet Boys.

Tras su confesión, el actor agregó que a diario tiene que tomar una serie de medicamentos para mantenerse estable. “Esta es mi realidad. No tengo nada que esconder”, señaló.

El estadounidense saltó a la fama en la década de los 90 como cantante, bailarín y compositor. Se convirtió en un ídolo pop, lanzó un primer álbum en diciembre de 1997 y ganó el disco de oro en España, Noruega, Dinamarca, Canadá y Alemania.

Luego volvió con un segundo álbum 'Aaron's Party (Come Get It), con el cual su legión de fanáticas se acrecentó y además ganó tres discos platinos y vendió más de un millón de copias.

También ha hecho apariciones en las serie ‘Lizzie McGuire’, 'Sabrina, la bruja adolescente y ‘7th Heaven’.

Recientemente, surgieron rumores de un intento de suicidio por parte de la estrella.