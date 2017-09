En el 2014, una fanática que se encontraba en Los Ángeles logró que 5 Seconds of Summer prometiera visitar el Perú, y tuvieron que pasar cinco años para que Michael Clifford, Luke Hemmings, Calum Hood y Ashton Irwin se presentaran por primera vez en el un concierto corto, pero inolvidable en el Jockey Club.

A pesar de que las puertas de ingreso al recinto se abrieron alrededor de las 6:15 p.m., los fanáticos de esta agrupación, mujeres en su mayoría, se encontraban desde tempranas horas del miércoles 7 de setiembre haciendo cola para ingresar. Algunos incluso acamparon con días de anterioridad.

Al ingresar a la explanada donde sería el concierto, se podía sentir la emoción en el aire. Existían tres zonas que dividían a los fanáticos: Campo A, Campo B y Tribuna. Y, a pesar de las recomendaciones brindadas, fueron los asistentes del Campo A quienes, con un espacio considerablemente grande en su zona, quienes decidieron apretarse para estar más cerca de sus ídolos.

Faltaban horas aún para su presentación, pero los fanáticos no se mostraban desanimados y para entretenerse coreaban diferentes canciones de la banda, desde las más conocidas (mainstream), hasta canciones que solo sus fans más dedicados y veteranos sabían, esas que solo estuvieron en sus primeros EP, 'Unplugged' y 'Somewhere New'.

Cuando los encargados del show lanzaron globos al público, y una llama de peluche - mascota extraoficial de la banda junto a un perrito llamado 'Ketchup' - los fanáticos sabían que se acercaba la hora del concierto. Y, finalmente, a las 9 p.m., y sin la previa de algún telonero, 5 Seconds of Summer salió al escenario acompañado de humo y los gritos ensordecedores de sus admiradores.

'Girls Talk Boys' fue el tema con el que se inició la velada. Nadie titubeó al corear la letra de la canción pues esta se hizo conocida mundialmente al ser parte del soundtrack del remake de 'Ghostbusters', película que se estrenó el año pasado. A continuación cantaron 'Hey Everybody!', un tema en el cual todos saltaron, y finalmente, en una presentación continua de tres canciones, entonaron 'Don’t Stop'.

Al terminar su maratónica manera de iniciar el concierto, la banda finalmente saludó al público, dijeron algunas frases en español y gritaron el tan esperado: '¡Te amo!', dirigido al público asistente. A continuación, presentaron una canción que no muchas veces han tocado en vivo, 'If You Don’t Know', debido a que no pertenece a un álbum, sino un EP, de nombre 'She Looks So Perfect' (como su primer single oficial).

'Good Girls' fue el tema que siguió, y quizás es una de las canciones cuyas letras los hizo famosos debido a la frase: 'Las chicas buenas son chicas malas que aún no han sido atrapadas'. Y, continuaron con 'Disconnected', un tema que muchos han juzgado por sus similitudes con 'Chocolate' de la banda The 1975.

La banda tomó un pequeño descanso y aprovecharon para hablar nuevamente con el público, al que se ganaron tras mencionar la breve carrera futbolística de Hood y celebrar la victoria de Perú ante Ecuador,. Sin embargo, luego del divertido momento, mencionaron que solo quedaban pocos temas, y manifestaron que si pudieran quedarse siempre, lo harían.

'Waste The Night' fue el tema que continuó con la presentación y causó que los fans hagan señas rockeras, y a continuación, vino 'Vapor', uno de los menos conocidos de su segundo disco, 'Sounds Good, Feels Good', y que, sin embargo, los asiestentes cantaron a todo pulmón.

Fue definitivamente 'Outer Space' el tema que sorprendió, debido a que se formó un coro perfecto entre los asistentes, quienes con todas las ganas —y muchos de ellos abrazados— entonaron: 'Darker nights, never felt so bright, with you by my side' ('Noches oscuras nunca se iluminaron tanto como cuando te tengo a mi lado').

A continuación, 'Amnesia', la canción triste del grupo fue la que ocasionó un momento de reflexión en la audiencia, pero luego vino 'Castaway', que animó a los asistentes y logró remecer el recinto. Los fans saltaron al ritmo de la canción, y siguieron las instrucciones de Hemmings, quien haciéndola de 'front-man', logró que la audiencia se dividiera y cantara partes diferentes del tema.

5 Seconds of Summer cantando Castaway (María José Pereda)

A este tema le siguió 'Jet Black Heart', el segundo single del último disco, y un himno para las personas con depresión. Y, finalmente cerraron el concierto con 'What I Like About You', 'She’s Kinda Hot' y 'She Looks So Perfect'.

La presentación duró en total 1 hora y 15 minutos, un concierto corto en comparación a otros que duran normalmente una hora y media o dos , pero logró ser inolvidable para los fanáticos, quienes esperan desde ya el regreso de la banda.