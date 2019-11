Sharon Stone fue consagrada este fin de semana como la mujer ‘Mujer del Año’, por la revista masculina GQ. Durante la ceremonia, que se realizó en la ciudad de Berlín, Alemania, sorprendió a todos los espectadores y seguidores de su carrera artística tras recrear la escena de una de sus películas más aclamadas.

Luego de recibir el galardón, Stone llamó la atención luego de pedir a los encargados de utilería que le presenten una silla. Se sentó y, acto seguido, comenzó con la sorpresa. La actriz comenzó a contar como la curiosa escena de la película ‘Bajos Instintos le cambió la vida.

Como se recuerda, en el film de Michael Douglas -llevado a la pantalla grande en 1992- Stone le daba vida a Catherine Tramell, una mujer acusada de haber cometido un asesinato que, al ser interrogada por los inspectores, los deja boquiabiertos luego de cruzar las piernas, pues deja notar una zona de su intimidad. Su actuación le dio la nominación a un Globo de Oro.

“Hace algunos años, antes de que se nos permitiera ser quienes somos en nuestros pequeños pueblos, yo estaba sentada en un estudio cuando mi director me dijo: ´¿Me puedes pasar tu ropa interior, porque la estamos viendo en la escena y no debería verse? Pero no veremos nada´. Y yo dije: ´Sí, claro´. No sabía que este momento cambiaría mi vida”, contó.

Acto seguido, Stone recreó la tan aclamada cruzada de piernas y le pidió a los asistentes que hicieran lo mismo. “El tiempo en el que tengan que decidir qué van a hacer con la parte más tierna, salvaje, hermosa, apasionada e importante de ustedes mismos, es ahora. ¿Qué van a hacer con ella? Yo les digo qué hice con la mía: yo la respeté”, dijo.

“Y les digo que todos ustedes hagan lo mismo porque todos tenemos el derecho de ser poderosos en cualquier forma de sexualidad que elijamos tener y nadie tiene el derecho de sacarnos ese derecho. Deben presentarse a sí mismos de forma que los respeten de manera gentil y amada”, agregó.

Cabe destacar que la actriz no tenía planeado convertirse en ‘sex-symbol’ sin embargo, debido a la coyuntura generada por la película, cargó con ese título de por vida.