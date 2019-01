Las 10 estrellas de Hollywood que no verás desnudas en alguna película [FOTOS]

Ya sea para darle verosimilitud a una relación de amor, mostrar la dinámica de pareja o simplemente por humor y morbo, las escenas de sexo y desnudos son habituales en las películas de Hollywood .

Sin embargo, pese a esta cotidianidad en el mundo del cine, existen varios actores y actrices que se niegan a salir desnudos en la pantalla gigante por diversos y respetables motivos. Al fin de cuenta, es su decisión y de nadie más.

Algunas actrices y actores llegan a colocar clausulas en sus contratos en donde solicitan que no les pidan desnudos. Las razones son en su mayoría personales, ya que muchos no quieren que sus familiares los vean en esas situaciones.

Pero en varios casos, los productores han recurrido a la 'magia' de la edición y el montaje, mediante el cual se logran desnudos sin que los actores tengan que desvestirse.

A continuación una lista de las actrices y actores que se niegan a desnudarse frente a cámara:

JULIA ROBERTS



La ganadora del Oscar, Julia Roberts admitió que elige no hacer desnudos ya que cuida su imagen ahora que es madre de tres niños, en una entrevista con Daily Mail en el año 2009. Si pensaste haberla visto desnuda en 'Mujer Bonita', pues se trataba de una doble.

JULIA ROBERTS JULIA ROBERTS

MEGAN FOX



Considerada como una 'sex symbol' de la industria, Megan Fox simplemente le dice no a las escenas de desnudos. "Las mujeres a veces deben hacer cosas en películas que no puedo dejar que mis hijos sepan o vean", reveló en una entrevista a The Mirror. Incluso rechazó hacer el papel de una prostituta para una película de FOX, pero ella no solo lo rechazó, sino que consideró el papel como "que degradan a la mujer".

MEGAN FOX MEGAN FOX

SARAH JESSICA PARKER



La popular 'Carrie' de la exitosa serie 'Sex and the City' es otra de las actrices que no tiene los desnudos como una prioridad en su trabajo de actriz. Sin embargo, esto se debería más a un tema de autoestima: "No estoy realmente orgullosa de cómo me veo", le dijo al tabloide Metro UK. Además, ella no acepta que otra actriz la reemplace en algún desnudo.

SARAH JESSICA PARKER SARAH JESSICA PARKER

JESSICA ALBA



Si pensaste que viste a Jessica Alba desnuda en alguna película, pues se trato de la magia del cine, o mejor dicho, el retoque digital. Ella no permite salir desnuda por motivos personales y familiares: "No quiero que mis abuelos vean mis tetas. Eso es todo".

JESSICA ALBA JESSICA ALBA

ANNA KENDRICK



La actriz no acepta hacer desnudos completos, por eso suele usar dobles de cuerpo. "No haré eso … no estoy criticando a las personas que lo hacen, pero planeo seguir haciendo lo que estoy haciendo", según The Telegraph.

ANNA KENDRICK ANNA KENDRICK

JENNIFER GARNER



"¡No me lo voy a quitar todo! No, gracias. El mundo merece algo mejor", reveló entre risas en una entrevista para MTV News.

JENNIFER GARNER JENNIFER GARNER

CHRISTINA HENDRICKS



La actriz no solo no mostrará su cuerpo, sino que parece no agradarle la idea de que no consideren su talento. "Estaba trabajando muy duro en 'Mad Men' y todos hablaban de mi cuerpo", expresó molesta la actriz.

CHRISTINA HENDRICKS CHRISTINA HENDRICKS

ISLA FISHER



Otra actriz que recurre a las dobles de cuerpo para los desnudos que le ha tocado protagonizar en alguna película. "Siento que si tienes un personaje cómico femenino y luego ves sus pezones, entonces ya no es graciosa, lo cual es claramente erróneo, pero esa fue mi teoría y por eso no lo hice", fueron sus declaraciónes en referencia a su personaje en la película 'Wedding Crashers'.

ISLA FISHER ISLA FISHER

Los actores no se quedan atrás:

SAMUEL L. JACKSON



El veterano actor tiene toda una vida en Hollywood, pero siempre ha mantenido su política de no desnudos. Todas sus películas debe aparecer vestido, y así lo ha demostrado.



RICKY GERVAIS



Uno de los comediantes más conocidos de la industria tamibién se niega a aparecer desnudo a diferencia de varios de sus compañeros de la comedia, pero no rechaza la idea de usar un doble de cuerpo si así lo requiera la película.