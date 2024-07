Maluma salió al frente a la polémica que protagonizó el fin de semana pasado, luego de que se filtrara un video en el que se le ve peleando con algunos aficionados argentinos durante la final de La Copa América que se realizó en Hard Rock Stadium de Miami.

Tras difundirse las imágenes en las que se observa al intérprete de Felices los 4 con el cuerpo fuera de su palco, gritando enérgicamente hacia otra localidad donde se encontraban seguidores argentinos, el artista decidió frenar los señalamientos en su contra, y a través de las historias de Instagram contó su versión de los hechos.

¡Ponme atención Colombia! Maluma (@maluma) se pronunció luego del polémico video en el que se ve aparentemente peleando con hinchas de Argentina en la reciente final de la Copa América.



Todos los detalles hoy en #LoSéTodoColombia por Canal 1 #Maluma #Hoy #Partido pic.twitter.com/uEaRb4Xfml — Lo Sé Todo Colombia (@LoSeTodoCol) July 16, 2024

“Primero que todo quiero saludar a nuestro pueblo colombiano, a nuestro equipo colombiano por ese esfuerzo. Me siento demasiado orgulloso de ser colombiano y no me cambiaría por nada del mundo, inició Maluma.

¡Qué final!, ¡qué momentos!, ¡qué pasión! y por otro lado al pueblo argentino les envió un abrazo muy grande, felicidades igualmente por su Copa América”, agregó el cantante.

😱 ¿Maluma discutiendo en la final entre Argentina y Colombia en La Copa América? Se volvió viral este video en el que se ve parado sobre una ventana del palco, peleando a gritos y señas con unos hinchas argentinos.#LaCariñosa #Maluma #SeleccionColombia #CopaAmerica pic.twitter.com/ubcGkBTEDr — 𝑳𝒂 𝑪𝒂𝒓𝒊ñ𝒐𝒔𝒂 𝑵𝒆𝒊𝒗𝒂 1.340𝒂𝒎 (@LaCarinosaNeiva) July 15, 2024

Sobre el incidente, dijo esto: “Vi por ahí unos rumores que dicen que yo estaba alegando, que yo estaba peleando con el pueblo argentino, mi gente, eso es mierd* no crean todo lo que ven en las redes sociales”.

Y aclaró: “Yo no me estaba peleando con absolutamente nadie, yo me paré ahí, incluso a gritarle a la gente de mi propio equipo, a la gente de Colombia, que se pararan de esa silla y que empezaran a vibrar como estábamos vibrando nosotros porque el partido estaba muy tenso, estaba muy difícil, y bueno ahí saben como se pone uno con la pasión del fútbol”.

