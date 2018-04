Yahaira Plasencia llegó al set de ' El artista del año ' e interpretó 'Evidencias', un tema que no logró convencer al jurado. La cantante dedicó su presentación a "esa persona, que sé que me está viendo", pero apenas obtuvo tres 'paletazos' de ocho puntos.

Vía Instagram , la salsera explicó las razones por las que no brilló tanto en su show. "No puedo negar que pisar ese escenario me pone los pelos de punta, estaba muy nerviosa", se lee al comienzo de su mensaje.

Yahaira no desaprovechó la oportunidad para agradecer a sus seguidores y a su familia. "Quiero agradecerle a todos ustedes por sus lindos mensajes de motivación. Agradecerle a mi familia que siempre está ahí y, sobre todo, al que me lo da todo: Dios", continúa su misiva pública.

La ex pareja de Jefferson Farfán acompañó la publicación con una instantánea que la muestra detrás de bambalinas, junto a su equipo. "Siempre es bueno seguir aprendiendo y demostrar más y más", finalizó.