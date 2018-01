En diciembre del año pasado, el actor Will Smith se creó una cuenta de Instagram durante una divertida entrevista en el programa de Ellen DeGeneres . Su incursión en las redes sociales batió récord de seguidores en cuestión de horas.

Precisamente, a través de esa cuenta, el ex 'Príncipe del rap' compartió un video en la que aparece cantando el tema 'Bésame mucho'. "Noche del sábado. Aburrido en el estudio. Cesaria (Evora) me hace compañía hasta que Jada llega a casa", escribió el actor junto al clip.

La publicación sorprendió a sus seguidores generando más de 2 millones de reproducciones y casi 20 mil comentarios. Mira el video a continuación:

Además, sus fanáticos se deshicieron en halagos para el actor. "Muy bien tu español", "te sigo por que me encantas aunque no entienda el inglés me gusta verte", "te amo", "me encantas", fueron algunas de las respuestas al video.