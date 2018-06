El dinero no lo puede comprar todo, como los sentimientos. En el Día del Padre , Karla Tarazona le 'jaló las orejas' a todos los hombres que se desentienden de sus hijos emocionalmente y solo se preocupan en mandar la pensión.

La ex modelo y empresaria ha mantenido varios procesos legales con los dos últimos compromisos que tuvo, justamente por no colaborar ni económica ni sentimentalmente con la crianza de sus hijos. Por esto, no dudó en reprochar a todos los padres que no cumplen su labor como deberían.

"Gracias mis corazones por hacerme tan feliz, no necesitamos una fecha especial para celebrar por que todos los días me sorprenden. Feliz Día del Padre, feliz día a las que cumplen doble función" , escribió Tarazona desde sus cuenta de Instagram .

" Padre no sólo es el que cumple con la mensualidad, eso es fácil. Cuando eres papá de verdad, te das cuenta que los sentimientos y los momentos vividos valen más que cualquier cosa", agregó la conductora de televisión.

Lee el mensaje completo de Karla Tarazona por el Día del Padre: