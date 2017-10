Vania Bludau no pudo ganar la gran final de 'El Gran Show'. No obstante, la ex combatiente aseguró que pudo cumplir uno de sus anhelos que tuvo de niña.

La bailarina utilizó su cuenta de Instagram para dar a conocer que pudo satisfacer uno de sus más ansiados sueños.

"Tantos años de ver Disney Channel hoy se me hizo el sueño de ser princesa", es el texto que acompaña la publicación en su red social.

Como se recuerda, Bludau quedó en segundo lugar del reality de baile tras realizar una impactante coreografía al ritmo de 'Como yo nadie te ha amado' de Bon Jovi.