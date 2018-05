Son íntimas y comparten su felicidad. Stephanie Valenzuela y su hermana Giuliana disfrutan de las playas de Miami y las edificaciones históricas de Francia. Las hermanas no dudan en compartir esos momentos en sus redes sociales, sobre todo en Instagram .

Viajando en primera clase, adueñándose de la noche, almorzando en lujosos restaurantes, practicando esquí, disfrutando una vista desde el Palm Jumeirah Dubái y de la tranquilidad de las playas, este es sin duda el mejor viaje de sus vidas.

"El amor más bonito y sincero que tengo... sé que eres la única del mundo que realmente me conoce bien, que me entiende, aunque no siempre pensamos igual, gracias por ser mi hermana , mi mejor amiga y mi confidente", se lee junto a la toma playera.



Como era de esperarse, las instantáneas causaron admiración —y críticas también— en esta plataforma social.



Según ha manifestado la menor de las Valenzuela, mañana regresará al país porque debe cumplir con sus exámenes parciales de su universidad.