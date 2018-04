Stephanie Cayo como nunca antes la viste: Tenía tres años y cantaba 'La gata Carlota' [VIDEO]

Stephanie Cayo hizo llover ternura en su cuenta de Instagram . A unos días de cumplir 30 años, la menor de la familia compartió un emotivo mensaje en su red social, acompañado de dos videos inéditos de infancia.



El clip la muestra cantando 'La gata Carlota'. La hoy actriz y cantante acaricia a su engreído de cuatro patas, mientras juega con el lente de la cámara. Desde esa edad ya la acompañaba un 'ángel'.

"Me llamo la Gata Carlota, mi novio es el Gato con botas", se le escucha entonar entre risas. En la publicación, 'Steph' recuerda su primer comercial de mantequilla Astra y su papel en 'Travesuras del corazón', que la hizo ingresar a millones de hogares peruanos.

Desde entonces no se ha detenido. Netflix , por ejemplo, es solo una etapa más en una vida llena de éxitos. "¡Los siguientes 20 años quiero seguir trabajando sin parar si Dios me deja! Falta mucho por descubrir y las ganas que tengo de vivir a veces me saben como una fuente inagotable de energía", concluye su mensaje.

En solo unas horas, el post se ha viralizado en esta plataforma social y ha logrado más de 30 mil likes.