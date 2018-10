Romeo Santos tiene un gran sentido del humor y lo demuestró en el siguiente video de Instagram. El cantante se disfrazó para realizar algunas bromas a sus fanáticas.



El estadounidense decidió publicar el divertido clip en su cuenta de Instagram. En las imágenes se puede apreciar a Romeo Santos acercándose a un grupo de mujeres para sorprenderlas con sus ocurrencias.



"Otra chica nos pide a mis amigos y a mí, que revelemos nuestras caras. Le enseñé una foto de una una persona en Instagram que ni conozco y le dije que ese era yo... solo para despistarlas", escribió Romeo Santos en el divertido video.



"Es increíble", "Espero que un día me pase eso", "Eres muy divertido", "Me muero si me pasar algo así", "Siempre serás el mejor", fueron algunos de los comentarios que realizaron los seguidores de Romeo Santos.

Como se recuerda, Romeo Santos tiene más de 13 millones de seguidores en su cuenta personal de Instagram. El cantante disfruta compartiendo todas sus actividades diarias con sus fanáticos en las redes sociales.

