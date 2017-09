Pamela Anderson fue la persona que más portadas tuvo de Playboy, en total 14. Sin embargo, ella no fue solo la musa de Hugh Hefner, sino también una persona muy cercana en su vida.

Tras la muerte del magnate, la modelo no se guardó nada, y despidió al creador de Playboy con un emotivo y largo mensaje en Instagram, agradeciéndole por “enseñarle a ser ella misma”.

“Adios Hef. Señor Hefner, tengo tantos pensamientos. No tengo cerebro en este momento para editar. Soy lo que soy por ti. Me enseñaste todo lo importante sobre la libertad y respeto. Fuera de mi familia, tu eras la persona más importante de mi vida. Me diste mi vida”, escribió inicialmente Anderson.

“Las personas me dicen todo el tiempo que yo fui tu favorita, estoy en un shock muy grande. Pero, ya estabas viejo, tu espalda te dolía mucho. La última vez que te vi estabas usando un caminador. No querías que yo lo viera. No podías escuchar. Tenías un pedazo de papel en tu bolsillo que me mostraste, y tenía mi nombre: Pamela, con un corazón alrededor”, recordó.

“Ahora, me estoy desmoronando, este sentimiento es tan loco. Está lloviendo en Paris, estoy cerca a la ventana. Todo lo que las personas aman de mí es porque tu me entendías, me aceptaste y me incitaste a ser yo misma, a amar como nadie más, a vivir sin ningún cuidado. Tu dijiste que la revista era sobre una mujer como yo, que envolviera el espíritu con el que tu fantaseabas. Yo era la indicada, tu lo dijiste”, expresó la modelo.

“Te puedo escuchar decir: Sé valiente. No hay reglas. Vive tu vida, estoy orgulloso de ti. No hay errores. Y sobre los hombres, con tu maravillosa risa, me decías: Tienes el mundo detrás tuyo, eres una buena chica, y eres tan amada. No estás loca. Eres salvaje y libre. Sé fuerte. Sé vulnerable. Es tiempo de hacer una película”, dijo.

“Tu amaste a mis hijos, siempre estuviste allí para nosotros con tu amor, tu gran sabiduría. Te extrañaré. Gracias por hacer del mundo un lugar mejor. Un lugar más libre y sexy. Fuiste un caballero elegante y cautivador, y sobretodo, muy divertido. Adiós Hef, Tu Pamela”, finalizó.

Junto a estas palabras, la modelo subió un video en donde se le puede ver con el maquillaje corrido, y llena de lágrimas mientras se encuentra recostada en su cama. Ella no dijo palabra alguna. Solo demostró su tristeza.