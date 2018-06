Olinda Castañeda anunció su regreso al mundo del modelaje con una fotografía donde desafía la censura. La modelo compartió la instantánea en una de sus 'historias' de Instagram y fue tendencia al instante.



La fotografía a blanco y negro la muestra tendida sobre una cama. Una sábana blanca cubre algunas partes de su cuerpo. "Se vienen fotitos sexys" , escribió en la publicación.



Se trata de una sesión de fotos que viene realizando para una publicación local, aunque no ha dado mayores detalles del proyecto. Además, en su más reciente publicación se muestra con una blusa a medio abotonar y sentada en un mueble.

Olinda, quien pasa uno de sus mejores momentos con su pareja, de 19 años, ha pisado pasarelas de diversas marcas como 'Leonisa' y 'Bombón Rojo', y ha deslumbrado en concursos como 'Hawaiian Tropic' y 'The Most Beautiful Latina in the World'.