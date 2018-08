Ninel Conde a sus 47 años luce una envidiable figura que no es tan fácil de mantener, pues la actriz tiene una ardua rutina de ejercicios y sus más de 2 millones de seguidores de Instagram son testigos de su trabajo.

Su rigurosa rutina y dieta hacen que Ninel Conde no tenga ningún reparo en presumir su esbelta figura en bikini para sus seguidores de Instagram mientras disfruta de sus vacaciones.

La sensual actriz Ninel Conde, también conocida como “bombón asesino” ha dejado boquiabierto a más de uno al mostrar su figura y se ha llevado los halagos de sus seguidores de Instagram alegando que luce “Encantadora” y “Sexy”.

“Un pedacito de paraíso para relajar el cuerpo y el alma... no me quiero ir nunca!!! ..😘 No olviden que aunque estén de vacaciones un cuerpo se forma con constancia!! #condetip 💪🏻 “, escribió Ninel Conde en Instagram.

En menos de dos horas, Ninel Conde ha conseguido con la fotografía de Instagram más de 15 mil me gusta y además vía Instagram Stories la actriz alegó que no quiere irse de este lugar al cual ella llama ‘paraíso’, por ello y para deleite de sus seguidores la actriz colgó otra fotografía en bikini donde demuestra su trabajado abdomen.

Ninel Conde sabe cautivar a sus seguidores con su talento para la música, su actuación, innegable belleza y la actualización de sus redes sociales.