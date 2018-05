Nicola Porcella conoció a una de sus seguidoras y la sorprendió al anunciarle que será su chambelán en su fiesta de 15 años. El momento fue registrado para sus redes sociales, donde le dejó un tierno mensaje.

"Hoy conocí a Yahaira, una verdadera guerrera que tuvo que pasar muchas cosas como el fallecimiento de su mamá cuando tenía un añito y que su papá la abandone a los 8. A pesar de eso, ella me dijo que no le guarda rencor a nadie y su sueño es volver a caminar y que su papá la vea", señaló el 'guerrero' al inicio de la publicación.

Ella va a cumplir 15 años ahora en septiembre y voy a tener el privilegio de acompañarla. En tan poco tiempo, ella me dio muchas lecciones, pero l a que más me gustó fue no guardarle rencor a nadie a pesar del mal que te pudieron hacer. Dios se se encargará y sabe por qué hace las cosas. Un placer poder ser tu chambelán, Yahairita", finalizó.