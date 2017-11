¿Neymar le coquetea a Lali Espósito? Él no puede alejarse de su Instagram El futbolista no perdió la oportunidad de ponerle 'Me Gusta' a una de las fotos de la argentina, y generó conmoción en redes sociales.

(Composición/Getty Images) ¿Neymar le coquetea a Lali Espósito? Él no puede alejarse de su Instagram (Composición/Getty Images) (Composición/Getty Images)