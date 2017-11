El cantante puertorriqueño Chayanne publicó en su cuenta de Instagram , un avance del tema 'Choka Choka', una colaboración completamente inesperada con su compatriota, el reguetonero Ozuna .

El tema tiene previsto su estreno el 10 de noviembre, pero Chayanne adelantó una parte de la canción en una publicación de Instagram que ya cuenta con más de 43 mil reproducciones.

Chayanne

Por su parte, Ozuna publicó días atrás una imagen en la que aparece junto a Chayanne, con el mensaje: "Gracias por la oportunidad maestro", en referencia al trabajo que está realizando junto al intérprete de 'Torero'.

Ozuna Instagram

Esta no es la primera vez que Chayanne trabaja con un artista del género urbano, antes trabajó en la canción 'Qué me has hecho' junto a Wisin.