Mayra Goñi, recordada actriz de 'Ven, Baila Quinceañera', pasó por angustiosos momentos cuando fue intervenida por agentes policiales. Esto lo registró a través de unos videos publicados en su cuenta de Instagram.

Según las imágenes que compartió, Goñi fue detenida mientras estaba manejando su auto, y se mostró preocupada por no tener su licencia de conducir a la mano.

"Lo último que me faltaba, que me agarre la batida, y no he traído mi brevete. Se quedó en mi billetera", manifestó preocupada.

Mayra Goñi

Sin embargo, la artista salió libre de la situación y solo tuvo que pasar por la prueba de alcoholímetro. No hubo mayores inconvenientes.

"Me liberaron, no me pidieron nada. Solo mi hicieron soplar, pero se dieron cuenta que no estaba borracha, aunque parezca que siempre estoy borracha", señaló más aliviada.