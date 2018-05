Son una pareja atrevida y así lo dejan ver en su cuenta de Instagram.

Fabio Agostini publicó una fotografía que impresionó a muchos por el atuendo de su novia, Mayra Goñi . La actriz no dejó nada a la imaginación con una sugerente transparencia.



"Enseñándole lo que es una buena fiesta @mayragon", escribió Fabio Agostini junto a la imagen, que de inmediato generó más de 40 mil likes en esta plataforma social. Ambos asistieron a un concierto en el Fundo Mamacona, en Pachacamac.



Los jóvenes aprovecha sus ratos libres para estar juntos y divertirse como pueden. El modelo español ha contado que está muy enamorado de la actriz, y hasta gozan de buena confianza.

Las reacciones no se han hecho esperar. "Lindos, me encantan esta pareja. Que sean felices y dios los bendiga", "Qué sexy", "Qué bonita pareja se les ve, no hagan caso a comentarios negativos", son algunos comentarios que se despliegan en el post.