Tras la ola de rumores sobre el fin de la relación con Said Palao, Macarena Vélez prefirió no hablar sobre el tema y tomarse unos días de relajo en Vichayito, Piura, junto a su familia.

Por ello desde hace algunos días Macarena Vélez ha estado posteando en Instagram algunas fotografías en la playa, pero la que más ha sorprendido ha sido una imagen con su madre.

Ambas en ropa de baño, haciendo la misma pose y con una sonrisa de oreja a oreja, miran a la cámara para la imagen de Instagram que muchos seguidores de Macarena Vélez no han dudado en comentar.

Vea también Escote de Lucía Oxenford le jugó mala pasada y mostró más de la cuenta en Instagram

“Junto a mi madre”, escribió Macarena Vélez en Instagram con hashtags que señalan su amor por la playa y la diversión del momento.

“Parecen hermanas”, han escrito muchos de los seguidores de Instagram que la han llenado de halagos y unas cuantas preguntas sobre su relación.

En la última declaración de Macarena Vélez no confirma el fin de su relación amorosa, lo cual hace pensar que se trata de una fuerte discusión, ya que la chica reality no ha eliminado las fotografías de su Instagram junto a Said Palao.

Cabe señalar que el amor entre la integrante de 'Esto es guerra' y Said Palao nació en el programa en el que ambos participaban. Desde ese entonces compartían con sus seguidores de Instagram sus días y el amor que se profesaban.