La modelo y empresaria Khloé Kardashian enternece a sus seguidores de Instagram con una nueva foto de su hija True Thompson , nacida el pasado 11 de abril. La orgullosa madre posó junto a su bebé mientras la sostenía entre sus brazos.

“El pequeño amor de mami” , escribió Kardashian en el texto que acompaña a la foto de su reciente publicación.

En la foto se observa a la pequeña Stormi dormida en el regazo de la estrella de 'Keeping Up With The Kardashians' , quien utiliza un filtro mientras lleva una camisa negra.

La fotografía ya cuenta en Instagram con más de 3 millones de 'me gusta' y miles de comentarios que adulan a la hermana pequeña de 'las Kardashians' y su hija.