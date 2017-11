¡Ya no se esconden! ¡Es oficial! Justin Bieber y Selena Gómez habrían vuelto. ¿Por qué? La pareja de artistas fue captada por un medio estadounidense cuando compartía un tierno beso en público.

Ambos se encontraban participando de un juego de hockey en un pista de hielo de Los Ángeles, rodeados de sus amigos cercanos, cuando decidieron mostrar su afecto con un gesto que fue captado por las cámaras de TMZ.

There it is!! 😍❤️💋 #selenagomez #justinbieber #bieber #tmz #kiss Una publicación compartida por TMZ (@tmz_tv) el 16 de Nov de 2017 a la(s) 8:44 PST

Gómez y Bieber han estado en salidas desde hace algunas semanas, tras el rompimiento de la cantante con The Weeknd. La intérprete de 'Same Old Love' salió con el compositor durante 10 meses.

Fue en el año 2011 cuando Selena Gómez y Justin Bieber empezaron a salir. Sin embargo, terminaron su relación oficialmente en 2015, en medio de escándalos de infidelidad por parte del canadiense.

Ambos utilizaron su talento para superar la separación, y escribieron canciones sobre su romance, como 'Sorry' de Bieber y 'The Heart Wants What it Wants', de Gómez.