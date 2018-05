Tras la publicación de una fotografía donde aparece realizando un gesto de silencio —y donde se nota una asimetría en su mirada—, diversos usuarios de Instagram criticaron a Flavia Laos pues, al parecer, abusó del Photoshop.

La actriz no hizo caso omiso esta vez, y empleó sus 'historias' de esta plataforma social para brindar su descargo. "A ver, chicos, hay varias personas que han analizando la última foto detenidamente. Sí, se han quedado horas de horas viéndola y dicen que salgo con un ojo más grande que el otro —señaló la joven—. Bueno, si se dan cuenta, en la foto salgo con la ceja un poco más levantada, entonces un ojo sale más grande que el otro obviamente".

La actriz de ' Ven, baila quinceañera ' aprovechó la oportunidad para pedir a sus seguidores que dejen de fijarse en los defectos físicos de las personas pues —aseguró— lo más importante es "lo que hay en la cabeza".



"No somos totalmente simétricos. Hay personas que tenemos el pie más grande que el otro. Así que no soy perfecta pero me quiero mucho como soy. Dejen de estar analizando las imperfecciones físicas de las personas, preocúpense por lo que está acá (señalando la cabeza), que es lo más importante", finalizó.