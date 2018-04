Fiorella Rodríguez se luce en bikini y deja mensaje de superación: "Vive tu vida por ti y no por nadie más"

Fiorella Rodríguez no se acompleja con su físico y, a través de una fotografía donde se luce en bikini frente al mar de Miami, dejó un mensaje de superación para sus seguidores de Instagram .



La actriz y socia de Big Bang Films señaló: "Vive tu vida por ti y no por nadie más. Sigue tu instinto. Avanza sin j***r a nadie pero avanza". La instantánea la muestra con lentes de sol galácticos, y un dos piezas colorido.



"No te quedes con las ganas de hacer algo. Siempre es mejor un car**o a tiempo que un avemaría en agonía, de todas maneras", continúa la conductora del recordado programa ' Yo soy Kids '.

"No me interesa ser polémica. Me dicen que no me gusta pelear y a mí me encanta pelear. Pero me importa un pepino la vida de la gente, las personas pueden vivir como les da la gana mientras no frieguen al resto", señaló hace unos meses a la prensa local.

La popular 'Amistad' interpreta a la secretaria Meche en la película 'No me digas solterona', una producción peruana que ya superó el millón y medio de espectadores.