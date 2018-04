Mario Hart tuvo más que un motivo para festejar este fin de semana, tras recibir el afecto a sus amigos y seguidores por su cumpleaños.

Incluso, destacadas figuras de la selección peruana no fueron ajenos a la celebración y felicitaron al polifacético piloto de autos este domingo a través de las redes sociales por su trigésimo primer onomástico.

Paolo Guerrero, Claudio Pizarro, Pedro Gallese, André Carrillo, Cristian Benavente, Yoshimar Yotún, Edison Flores, Christian Cueva, Luis Advíncula, Jefferson Farfán y Paolo Hurtado utilizaron sus cuentas de Instagram para saludar al artista urbano.

"Gracias a todas las personas que me enviaron mensajes saludando llenos de buenos deseos (amigos, seguidores, fans, todos) gracias a todos los que estuvieron conmigo, toda mi batería, toda mi familia y por supuesto gracias a mi esposita por tremendo día", destacó Hart por los gestos.

Mario Hart es saludado por jugadores de la selección peruana.

"¡Te pasaste con todas las sorpresas! No me gusta celebrarlo pero te encargaste que realmente lo disfrutara! ¡31 años... ahí vamos!", agregó el ex 'chico reality' en agradecimiento a Korina Rivadeneira, quien sería la artífice de los mensajes de los jugadores de la bicolor.