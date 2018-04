Fabio Agostini reconoce que, por momentos, su emoción se desborda y actúa de manera inopinada. Esta vez, junto a su hermano Bruno, el modelo español había terminado un show en la discotena 'Platinium' de Puno, y se encontraban tomando fotografías con sus fans.

Un video de Instagram registró ese momento; sin embargo, algunos de sus gestos llamaron la atención de esta plataforma social. Y es que el popular 'Galáctico' carga, 'golpea' y hasta realiza gestos obscenos a una seguidora que le pide un selfie.

"Lo sé... se me va la cabeza un poco. Modo 'Street Fighter' y 'Mortal Kombat'. Demasiados video de juegos en mi vida 👽👾🤖👹", escribió junto al clip, donde aparece junto a su hermano, quien intenta calmar su emotividad.

Contrario a él, Bruno Agostini se muestra atento, abraza a sus fans y accede a sus pedidos fotográficos. En un momento, incluso, le pide calma, pero Fabio desborda energía y sigue con el juego, muy criticado en esta red social.

"Hay muchas maneras de hacer reír al publico. No de esa manera. No veo el chiste", "Me rompió el corazón 💔", "Me tratas a mi así y un puñetazo en la cara te llevas. No sé cómo saldrías del paso, pero se te quitan las ganas de hacer el ridículo", son algunos comentarios que se despliegan en el post.

¿Tienen razón o no? Juzga el video a continuación.