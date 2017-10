No contuvo la emoción. Rodrigo González dedicó una tierna publicación de cumpleaños a Gigi Mitre, su amiga y compañera en la conducción del programa de espectáculos 'Amor, Amor, Amor'.



"Los amigos son la familia que uno escoge. Nosotros solo necesitamos mirarnos para entenderlo todo. Tú eres mi cómplice, mi más leal compañera de risas, de momentos buenos y malos", escribió el polémico conductor.

Además, 'Peluchín' agradeció haberla conocido y resaltó sus virtudes. "Me dices las cosas como son y no como me gustaría que sean. Eres el mejor complemento que la vida me pudo regalar", refirió.



"Si hoy es tu cumpleaños es también el mío. Lo celebro junto a ti, como se quieren a uno de los tuyos. Tú lo eres, una de las mías. Feliz cumpleaños hermana de mi vida, hasta viejitos, para siempre", escribió.

Al extenso mensaje adjuntó una fotografía de ambos durante un viaje al extranjero, donde lucen sonrientes y cómplices.