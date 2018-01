¡Luce figurita! Jaime Mandros, más conocido como 'Choca', ha sorprendido en sus redes sociales tras mostrar un extremo cambio físico. El productor de televisión ha bajado varios kilos y su apariencia es muy diferente a la que tenía hace algunos meses atrás.

A través de su cuenta personal de Instagram, el también conductor de 'Estás en Todas' comparte fotografías, donde se ve más delgado en comparación a sus primeras instantáneas.

En un inicio, ' Choca' logró perder 20 kilos. Sin embargo, su objetivo era continuar bajando de peso y ha logrado duplicar su primera meta.

“He bajado casi 40 kilos. Todavía me falta bajar más. El doctor me dijo: ‘O bajas de peso o no llegas a los 50’. Entonces empecé. Me estoy tratando con un nutricionista, me matriculé en un gimnasio, incluso estoy yendo donde un psicólogo”, reveló al diario Trome.

En la siguiente galería de fotos podrás notar el extremo cambió físico por el que ha pasado el popular conductor.