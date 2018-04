Bruno Agostini y Emilio Jaime protagonizaron un tenso momento durante una competencia en ' Combate '. El español no quiso enfrentrarlo debido a una lesión en su pierna, algo que su compañero no entendió y criticó.

"En esta competencia te gano. Escúchame un segundo. Te estoy tocando ¿qué tiene?”, señaló Agostini, muy acelerado y furioso, frente a Gian Piero Díaz . El momento se salió de control y fue necesario hacer un corte comercial.

Aunque el mayor de los Agostini no se refirió a la discusión durante el programa, sí lo hizo mediante su cuenta de Instagram . Su justificación llamó la atención pues señaló que si los niños no discuten o se enfadan en la cancha, "no están haciendo deporte".

"Para los que dicen si hay niños viéndome: el día que lleven a jugar a sus hijos hacer deporte o algo, si no discuten, si no se enfadan por querer ganar, si no le ponen corazón, no están haciendo deporte", se lee al comienzo de su mensaje.

"Uno se puede decir de todo en la cancha por la calentura del momento y al salir todo queda en la cancha, afuera todos somos amigos. Así que dejen de decir que esta mal ponerse así", manifestó al final del post.