Becky G cautiva con su ternura en video inédito difundido por su madre | FOTOS

La cantante Becky G sigue conquistando las redes sociales y no solo gracias a su música y su innegable belleza física, sino que también cautiva a todos con la ternura de sus videos cuando era una niña pequeña.

La madre de la cantante Becky G, Alejandra Gomez, reveló un video inédito de la reguetonera, en donde se le puede apreciar haciendo travesuras en su habitación.

En el video, se ve a una pequeña Rebeca, nombre real de Becky G, de 2 años, embarrada totalmente de talco mientras juega con una pequeña muñeca.

El momento quedó registrado para la posteridad por la madre de la cantante, quien decidió compartir este clip con un conmovedor mensaje en su cuenta de Instagram.

"Las cosas que más extraño en mi vida son los momentos en que nuestros hijos eran bebés y descubrían cosas, desarrollaban personalidades, aprendían cosas, hacían miles de preguntas y travesuras. Estos son los momentos que tengo en lo más profundo de mi corazón", escribió la madre de Becky G en la publicación.

"Un buen ejemplo por Becky G. ‘Rebbeca, ¿qué estás haciendo?’, ‘No’, responde ella y luego me dice que me vaya para que pueda continuar en paz. No me enoje, sólo quería grabarla para que mi esposo viera por sí mismo las cosas que ocurrían mientras él trabajaba", agregó Alejandra Gomez.

Cabe señalar que este no es el primer video que se comparte de la infancia de Becky G, pues anteriormente también se compartió un clip donde la cantante de ‘Sin pijama’ demostraba su talento para el canto con solo 10 años.



