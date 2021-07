Jeiner Pinedo, conocido popularmente como el ingeniero bailarín, visitó este viernes el set de “Mujeres al mando” y le ofreció unas disculpas públicas a Vania Bludau, luego que en redes sociales afirmara que la modelo lo discriminó cuando le pidió una fotografía.

Pinedo tomó unos minutos del programa de Latina para dirigirse a la pareja de Mario Irivarren, quien aseguró que se sintió incómoda cuando el influencer intentó cogerla de la cintura al momento de capturar la instantánea.

“Los humanos cometemos errores, en este caso cometí un error y pido las disculpas del caso, pido perdón por la mala actitud que demostré. Eso no es bueno para nadie, mi estilo no es ese, yo no vendo eso, mi estilo es alegrar, llevar diversión y quiero seguir con eso”, dijo el ingeniero bailarín.

“Ahora hay que medirse con lo que decimos. A la mujer se le respeta, mucho más aún cuando hay situaciones complicadas. Cuando la mujer dice no, es no”, acotó.

Minutos previos a sus disculpas, la producción del programa de Latina mostró la fotografía que se tomó Pinedo al lado de Vania Bludau.

“Ahí está la foto que dijiste que no se habían tomado. Esa foto no es Photoshop, esa foto fue tomada con tu celular”, consultó Thais Casalino. “Sí me la tomó la producción. No la subí por el tema que comenté, de la actitud de (Vania Bludau)”, respondió Pinedo.

¿Qué pasó entre Vania Bludau y el ingeniero bailarín?

Días atrás, Jainer Pinedo denunció en sus redes sociales haberse sentido discriminado por Vania Bludau luego de que ella se negara a tomarse una foto con él, cuando ambos coincidieron en el programa “Mujeres al mando”.

El ingeniero bailarín señaló que Bludau no tuvo las formas para decirle que no quería tomarse una fotografía con él.

“Fui a pedirle una foto. Me vio y me dijo ‘…qué asco’, es la impresión que me dio. Me vio con esa manera como ‘quién eres tú’. Le dije a la ‘Llamita’ tómame una foto, me voy a ponerme detrás, a su izquierda, le agarro de su hombro y me dice ‘No me agarrares, no me agarres’”, indicó.

Tras la acusación, la pareja de Mario Irivarren recurrió a sus redes sociales para responder a Jainer y aclarar que no lo discriminó.

“Alta alcurnia: Crecí en Pueblo Libre, jugando en el parque de mi cuadra. Amigos de alta sociedad: amigos que son gente de producción, los cuales me conocen desde el 2012 cuando me inicié en televisión y los quiero mucho”, escribió en el mensaje difundido en su historia de Instagram,

Vania Bludau aclaró que sí se tomó dos fotos con el ‘Ingeniero bailarín’. “Alucinada: Por no querer que me prensen de la cintura para una foto porque es incómodo sobre todo de desconocidos. (Cuando realmente me tomé un selfie y después otra foto). Discriminación y racismo: Son acusaciones graves de perspectivas personales del señor”, agregó.

VIDEO RECOMENDADO

Youtuber ‘La Uchulú’ sobre el ‘ingeniero bailarín’: “Hay una rivalidad sana”

La youtuber estuvo en ‘El reventonazo de la Chola’ y se encontró con el ingeniero que también bailó el tema del grupo Explosión de Iquitos.