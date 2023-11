Nadie está a salvo. Carolina Braedt utilizó sus redes sociales para compartir una grave denuncia con sus seguidores, luego de que personas inescrupulosas hackearan su línea de celular.

La popular influencer, mejor conocida como ‘Fashaddicti’, no dudó en compartir su terrible experiencia con sus seguidores, quienes son más de 340 mil en Instagram, luego de ser víctima de la delincuencia cibernética.

La también empresaria salió al frente para alertar a sus seguidores de los hackers. Según Carolina, este ciberataque empezó cuando atendió una de tantas llamadas desconocidas. Pese a que no quería hacerlo, lo hizo solo para exigir que ya no la vuelvan a llamar.

La modelo contó que le llamó mucho la atención de que la operadora fuera insistente y le preguntara si ella era la titular. Ella dijo que “sí” y pidió que no la llamaran más. Sin embargo, nunca imaginó es lo que vendría después. “Al día siguiente me despierto y ya no tenía señal, no tenía servicio, no tenía nada”, indicó en un video publicado en TikTok.

Carolina Braedt denuncia hackeo de su línea de celular.

Aunque le pareció raro, siguió con su rutina y se fue a hacer ejercicios, esperando que todo se solucionara con las horas.

“Regreso a mi casa, y me había hackeado WhatsApp, me estaban tratando de hackear mi Instagram, todos mis correos, mi Facebook también. Como todo era con clave de recuperación a mi número, yo ya no tenía ingreso. Todo estaba vacío, era inexistente”, explicó la influencer.

Ante ello, Carolina Braedt reveló que fue a todas las empresas telefónicas para saber quién tenía su número. Al ubicarlo, pudo detener el ciberataque. La empresaria aún no entiende cómo ocurrió el hackeo, pero que necesitaba dar aviso a sus seguidores para que todos tengan cuidado.

Incluso, la persona que le atendió le alertó que ha habido muchas quejas similares.





