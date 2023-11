No se guardó nada. Leslie Shaw se encuentra en el ojo de la tormenta tras ser acusada de tener una mala actitud con Flavia Laos y Mayra Goñi . La cantante no dudó en arremeter contra las influencers y aseguró que no tiene “amigas”.

La intérprete de ‘Faldita’ se sinceró en y afirmó que no tiene amigas, argumentando que “todas son envidiosas”.

“Una cosa es una conocida, otra cosa es amiga. Yo no tengo amigas, todas son unas envidiosas, amigas así, ¿para qué quiero? Yo prefiero no tener amigas”, dijo en ‘Amor y Fuego’.

Por otro lado, Leslie Shaw también mencionó que no solo utiliza OnlyFans para generar dinero, sino que abrió una cuenta en otra plataforma similar y está ofreciendo fotos de sus pies de forma gratuita a los primeros 20 suscriptores como parte de una promoción.

La artista reveló que utiliza la plataforma FeetFinder, donde se pueden compartir imágenes de pies, y que cobra 50 dólares por este contenido, destacando que anteriormente cobraba mucho más caro.

“Soy angurrienta, me encanta el dinero. Quiero comprarme más casas, quiero terminar de pagar mi departamento, quiero comprarme un Lamborghini. Necesito dinero”, aseguró.

“Depende, antes cobraba muchísimo más caro. Yo le echo leche condensada y por eso cobro 50 dólares. A las chicas, ¡Tómenme de ejemplo!”, culminó.

