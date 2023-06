Melissa Paredes llamó la atención de los usuarios con un Tiktok tras la reciente ruptura entre Ale Venturo y Rodrigo Cuba . La modelo, fiel a su estilo, usó sus redes sociales para dejar un mensaje entre líneas al futbolista.

Cabe recordar que Ale Venturo fue la primera en confirmar el fin de su relación con el padre de su segunda hija.

A través de su cuenta oficial de TikTok, Melissa Paredes, publicó un reciente video para sus miles de seguidores. La modelo se mostró muy sonriente, en medio de toda la polémica entre Rodrigo Cuba y Ale Ventura, quienes terminaron su relación.

Ante ello, Melissa Paredes no pasó desapercibido semejante polémica y le habría enviado un mensaje con una ‘indirecta’ a Rodrigo Cuba.

“Te está llamando y vos en el asiento de atrás rebotando. Ese bobo te está amenazando. A vos ya te cansó y a mí me está cansando. Yo me acuerdo cuando... Bebé, me enteré de que con ella peleaste”, se logra escuchar en dicho clip, el cual publicó en TikTok, donde la exmodelo señala a la pantalla, evidenciando que el mensaje habría sido dirigido hacia alguien en específico.

