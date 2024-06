Karla Tarazona y Christian Domínguez continúan alimentando los rumores de una reconciliación y esta vez, ambos sorprendieron a los televidentes al hablar sobre su pasado como pareja.

Durante una secuencia del programa Préndete, la locutora de radio y el cantante de cumbia opinaron sobre la complicada relación con los suegros, momento que Karla aprovechó para contar detalles de cómo se llevaba con la madre del artista.

Aunque no ahondó en detalles, la ex de Rafael Fernández dejó entrever que su relación con su exsuegra no era la mejor y que Christian Domínguez sufría de ‘mamitis’.

Pero eso no fue todo y es que la conductora de Panamericana Televisión aprovechó para lanzar un fuerte dardo a Pamela Franco, al recordar que ella bañaba a Christian Domínguez como ‘muestra de amor’.

“(La mamá de Christian) Le preparaba el jugo y le llevaba con cañita, le decía toma (...) Te atendía, te engreía, yo me imagino que buscaba alguien así, que te cambie el pañal jajajajaj lo que sí no pregunté es que si te bañaba también”, sostuvo.









¿Qué dijo Pamela Franco?

Antes de terminar su relación con Christian Domínguez por un ‘ampay’, Pamela Franco sorprendió al público al revelar que engreía al cantante e incluso hasta lo ayudaba a bañarse.

“No tiene nada de malo, su bañito, hay que engreírlo, llega de trabajar. Al hombre no solamente hay que tratarlo así, sino también darle amor porque sino se va a ir”, comentó en aquella oportunidad.





