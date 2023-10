El conocido cantante Tony Rosado protagonizó un repudiable acto en un concierto que ofreció en el club El Bosque de Puerto Maldonado, en la región de Madre de Dios: no solo desnudó completamente a una mujer de su público, sino que le hizo tocamientos sin su consentimiento.

Los hechos sucedieron el pasado 17 de octubre en la noche, cuando animadores del evento retaron al público a quitarse la ropa interior y dársela a Tony a cambio de una caja de cervezas. Al respecto, una mujer aceptó al reto y subió al escenario.

Una vez arriba, se sacó la prenda interior, pero luego se bajó el vestido para cubrirse las piernas. En eso, Tony se le acercó y le subió la falda sin decirle alguna palabra.

Luego, se vio en imágenes difundidas en redes sociales que los asistentes empezaron a corear ‘que se quite todo’ en alusión a que se desnudara, presión que la chica escuchó. Cuando se estaba quitando el vestido, Tony no dudó en ayudarle en agarrarla para dejarla desnuda.

América Noticias le consultó al cumbiambero por este tema, a lo que Tony negó conocer, en primer lugar, que se estaba haciendo ese concurso en su show: “yo no sabía eso, pidieron a una chica o chico, más que todo mujer, que suba y se sacara el calzón y le daban su caja de cerveza. No sabía que acá están acostumbrados a hacerlo, hay bastante prostitución en Puerto Maldonado, yo no le pedí, la chica dijo ayúdenme y le desamarré (el vestido) atrás nada más ”, dijo justificando la acción.

Finalmente, la ministra de la mujer, Nancy Tolentino, se pronunció sobre el caso anunciando que su cartera ya se encuentra investigando el tema sosteniendo que no se debe permitir ningún tipo de violencia de ninguna persona.

