Imitador de José José asegura que el ‘Príncipe de la canción’ ya fue dado de alta [FOTOS Y VIDEO]

El imitador del cantante José José , Carlos Burga, reveló que el ‘Príncipe de la canción’ ya habría sido dado de alta de la clínica donde estaba internado y está siendo atendido en su casa con una ligera mejoría.

“Él tiene la idea que supera este problema y que vuelve a los escenarios, vuelve a encontrarse con su público… Lo llevaron al hospital porque su cuerpo no absorbía los nutrientes, fue bajando de peso y estuvo una semana en la clínica. Ya fue dado de alta desde el día 22 de enero”, reveló el músico a América TV.

“Hasta el día de ayer estaba bastante bien y ha recuperado un poco de peso”, agregó Burga.

Sobre los problemas que aqueja el reconocido músico, su imitador refirió que diversos pasajes de su vida le pasaron factura, pero aún así considera un sueño pendiente el conocerlo en persona.

“Su vida ha sido un poco complicada, la fama, el éxito y algunas decepciones no solo amorosas, sino amicales lo han llevado a tomar un camino que no era el adecuado. Esos excesos le llegaron a pasar factura en el correr de su vida… José José se convirtió en parte de mi vida, gracias a Dios he logrado mucho con sus canciones. Es un sueño el conocerlo personalmente”, manifestó el ganador de ‘Yo soy’.