Carlos Burga, imitador de José José en “Yo Soy: Grandes Batallas”, se refirió a la polémica que se ha generado luego de que Miguel Samamé, imitador de Gustavo Cerati en el reality de canto en 2018, señalara que el programa de Latina “no contribuye ni siquiera con los gastos de alimentación, ni transporte”.

En su cuenta oficial de Instagram, Burga aclaró que respeta la opinión de Miguel Samamé; sin embargo, él considera que “Yo Soy” le ha permitido exponer su talento.

“Él (Samamé) dio su opinión sobre el programa que no había retribución económica a los participantes, algo que no desvalorizo. Mi opinión sobre el concurso, es que yo he podido aprovechar esos momentos que tenemos de plataforma que, por cierto, para nosotros los imitadores de ‘Yo soy’ es la única plataforma que tenemos para exponer nuestro talento”, comentó al inicio del clip.

Carlos Burga aseguró que su participación en el programa de Latina le ha servido para generar más ingresos en medio de la pandemia.

“La retribución que yo he tenido sobre esta exposición, es que me llegan más videos saludos y shows virtuales. Estamos viviendo un momento de pandemia, donde los artistas somos los que estamos rezagados y no tenemos apoyo. El único apoyo que hemos tenido es subir a un escenario de la televisión que, por cierto, ‘Yo soy: grandes batallas’ nos ha dado esa oportunidad”, explicó.

‘José José’ aclaró que la producción se comunica con cada concursante para preguntarle si quiere participar en el reality, y que nunca los obligan.

“A nosotros nos llaman y nos preguntan si podemos ir, no nos obligan. Lo pensé (volver a participar) por el nuevo jurado, pero decidí ir porque necesito esa plataforma. Después de esa presentación llegaron los shows virtuales. Esa es mi opinión, he aprovechado para tener más seguidores en las redes sociales”, explicó.

