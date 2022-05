Tras el fallecimiento de Carlos Marín de Il Divo, los miembros restantes del grupo —el americano David Miller, el francés Sebastien Izambard y el suizo Urs Buhler— se presentarán en Lima el 21 de mayo en Arena Perú para rendir homenaje a su compañero.

A puertas del esperado evento, la productora adelantó que la peruana Canela China será la responsable de abrir el concierto.

Sobre Canela China

A muy temprana edad descubrió su pasión por la música, y es en el 2020 cuando inicia su carrera trabajando con dos grandes figuras de la industria: Mike Cerdá, director musical de Maluma, y Mariana Sánchez, coach vocal del cantante colombiano Sebastián Yatra.

Canela China busca marcar la diferencia en el género urbano: sus temas llevan un mensaje de amor propio, y cómo encarar nuestros propios miedos.

Pese a la cuarentena, que generó adversidades para la producción y grabación de nuevo material, en noviembre del 2020, ella lanzó “La purita verdad”, obteniendo muy buena aceptación por parte del público y la prensa.

En enero de 2021 estrenó “Castigo”, canción que recibió muy buenos comentarios. Este tema habla sobre lo tormentoso que puede volverse una relación, sin embargo el amor propio y la valentía son las que hacen abandonar esta situación para vivir en libertad.

En febrero del mismo año continuó con “No quiero soltarte”, su tercer tema, que en sus dos primeros días de lanzamiento obtuvo más de 5 mil reproducciones en YouTube. El tema es una invitación para dar una segunda oportunidad y revivir el amor.

En abril del 2021 lanzó su primer feat junto al artista colombiano Baco, el cover del reconocido tema “Hasta la Raíz” de Natalia Lafourcade. Posteriormente sacó a la luz las versiones acústicas de sus tres primeros temas: “La Purita Verdad”, “Castigo” y “No Quiero Soltarte”. Actualmente se encuentra trabajando en sus próximos lanzamientos para finales de mayo.

Sobre el concierto de Il Divo en Lima

La reconocida agrupación llegará al Perú nuevamente luego de 5 años para presentar “Greatest Hits Tour”, una selección de sus mejores canciones que han hecho a este grupo uno de los grandes hitos dentro de la música clásica moderna.

Este nuevo recital de los intérpretes de “Regresa a mí”, tiene una connotación muy especial pues servirá como tributo a la memoria de su desparecido amigo Carlos Marín, quien falleció el año pasado.

El concierto se llevará a cabo el sábado 21 de mayo en Arena Perú - Explanada y estará lleno de los éxitos de Il Divo. Además, el show incluye como invitado especial al barítono mexicano-americano Steven LaBrie.

Además, el tour se da tras el lanzamiento del décimo álbum de estudio de Il Divo, titulado “For Once In My Life: A Celebration Of Motown (Decca Gold)”, y tras la partida de Carlos Marín, quien falleció en diciembre de 2021.

Las entradas para este gran espectáculo “Il Divo Greatest Hits Tour” están a la venta en Teleticket.