Christian Meier pasó por un divertido momento luego que una persona lo confundió con el actor colombiano Marlon Moreno, protagonista de la telenovela 'El Capo'.

A través de su cuenta de Twitter, el galán nacional contó cómo una persona en total estado de ebriedad lo abordó y lo felicitó por su trabajo en la producción colombiana.

"El sábado se me pegó un borracho que no dejó de llamarme Marlon toda la noche. Cuando llegó la hora de dormir, le dije que probablemente me estaba confundiendo con otro actor. Me miró por un rato y luego dijo: 'Igual estuviste de puta madre en 'El Capo'", escribió.

(Twitter)

¿Quién es Marlon Moreno?

Marlon Moreno Solarte es un actor colombiano de 51 años, conocido por su papel en 'El capo', una de las novelas más exitosas en Colombia y en Latinoamérica.

El artista se hizo famoso en la producción interpretando con éxito a Pedro Pablo León Jaramillo, un gran capo de la mafia del narcotráfico.