Ignacio López Tarso contó que atraviesa algunas complicaciones en su salud. El primer actor ha preocupado a sus fans luego que apareciera en una entrevista con el programa “Venga La Alegría” usando un tanque de oxígeno.

Durante la conversación, el histrión explicó que en ocasiones le falta el aire, motivo por el que actualmente permanece conectado a un tanque de oxígeno. “A veces me asfixia, necesito el apoyo, la ayuda de un poco de oxígeno, hoy amanecí un poco falto de aire, y (el tanque de oxígeno) me hace mucho provecho, lo voy a tener un buen rato”, dijo.

El artista de 97 años aseguró que no le teme a la muerte; sin embargo, todavía tiene muchas ganas de vivir. “No le tengo miedo, sé que va a llegar, no ha llegado, que bueno, ojalá se tarde todavía, que me deje vivir, porque yo vivo bien, feliz, a pesar de que tengo muchas restricciones por la edad, dieta, mi estómago está delicado”, añadió.

El actor de 97 años contó sigue participando en el teatro, ahora se encuentra adaptándose a lo virtual y se prepara para dar vida otra vez a “Macario”. Además, señaló que la actuación vía streaming lo ayuda a vencer la ansiedad generada del confinamiento por la pandemia de COVID-19.

“Si no fuera por este nuevo camino que hemos encontrado para comunicarnos con el público sería insoportable el encierro (...) Y muy pronto estaremos con una adaptación magnífica para la lectura dramatizada de Macario”, señaló.

Luego de que el nombre del actor generara controversia en redes sociales, Televisa Espectáculos lanzó un comunicado en el que aclaró que López Tarso no se encuentra hospitalizado.

“Don Ignacio López Tarso no se encuentra delicado de salud, únicamente utiliza oxígeno de manera preventiva. Así lo informó Lourdes Mogollón, asistente personal del actor”, publicó la empresa en Twitter.

pic.twitter.com/V6YmLsR0L7 — TelevisaEspectáculos (@TvsEspectaculos) October 28, 2020

