La expareja del empresario pastelero Ignacio Baladán , Silvana Alicia denunció, a través de una entrevista telefónica para el programa ‘Amor y fuego’, que no solo el chico reality le fue infiel, sino que al terminar la relación se quedó con el 50% de la pastelería que le pertenecía porque ambos eran socios.

“Aprendes no te vas a quedar allí llorando por un hombre, simplemente sigues tu camino. Mi dolor principal era sentirme tonta de haber dejado mi futuro y casi tirarlo al tacho por alguien que no valoraba mi ayuda”, dijo Silvana Alicia desde Estados Unidos donde hoy radica.

“Yo de tonta que no firmé nada, solamente fue de palabra y por creer, confiar en él (Ignacio) pues prácticamente me quedé estafada y me quedé sin nada. Lo más fuerte para mí fue el negocio. El negocio era de los dos, los dos éramos los dueños en 50% cada uno”, añadió la joven, quien hoy está casada y tiene un hijo.

Aseguró que tras haber mantenido una relación con Ignacio se dio cuenta de todo lo que no quiere en un hombre. “Aprendemos y buscamos un macho de verdad”, dijo.

Silvana recordó que Ignacio la engañó con Alejandra Baigorria, pero precisó que más que la infidelidad lo que le dolió es ver desaparecer todos los planes y las ilusiones que tenían juntos.

“Fue horrible, me chocó bastante este tema porque yo me sentí wao, todo lo que había hecho, el dinero que gasté, mi tiempo, mi esfuerzo, haber ayudado a que cumpla su sueño... Finalmente su sueño se volvió el mío. Prácticamente me quedé estafada y me quedé sin nada, las personas que lo ayudamos que fue mi mejor amigo nos quedamos en la calle, él se quedó con todo, campante y sin remordimientos”, señaló.

La joven aseguró que trató de ayudarlo, pero que él solo la utilizó. Pese a que quiso actuar por la vía legal terminó por desistir. “Algún día yo tendré lo que me merezco”.

“Nunca le voy a desear lo malo, pero al final del día pues Dios se encarga de cada persona para darte tus lecciones y aprendas y puedas retractarte y ser mejor persona, pero parece que no aprende... Lo que me gustaría es que aprenda de sus errores y sea mejor persona porque todos nos podemos equivocar”, agregó al programa.

Nos intentamos comunicar con Ignacio Baladán, vía sus redes sociales, para que realice sus descargos pero no obtuvimos respuesta.

